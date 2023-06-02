موعد ومكان عزاء والد المخرجة مريم أحمدى

أعلنت المخرجة مريم أحمدي عن موعد ومكان عزاء والدها والذي وافته المنية في الساعات الماضية.

وصلاة الجنازة على والد أحمدي عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد قرية سيتي فيو الطريق الصحراوي، حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتستقبل مريم أحمدي وأسرتها، العزاء غدًا السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حسب ما كتبته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أعلنت مريم خبر وفاة والدها لجمهورها ومتابعيها بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان على أحمدي".

وتابعت: «وسوف تقام صلاة الجنازة على والدي الغائب الجمعة عقب صلاة الجمعة من مسجد قرية سيتي فيو - الطريق الصحراوي، وسيقام العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة».