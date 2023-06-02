أسبوع في المحاكم.. حبس مرتضى منصور وبراءة لوشا وإعدام طبيب وعامل

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة «الأحكام في أسبوع».

السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة "م . ح" بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

إحالة أوراق عامل قتل شقيقه بسبب أرض زراعية للمفتي

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق عامل للمفتي لقتله شقيقه بسبب خلافات على ميراث بمركز ديروط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد، وعثمان عبد الحميد.

نهش جسد بنت أخيه.. الإعدام شنقًا لعامل فى أسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بإجماع الآراء بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لتعديه على ابنة شقيقه جنسيا بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف، رئيس المحكمة، والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد ، وعثمان عبدالحميد .

براءة وكيل أعمال هيفاء وهبى من تهمة النصب عليها

خففت محكمة مستأنف الشيخ زايد، عقوبة محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

براءة البلوجر لوشا من اتهامه بخطف طفل وابتزاز والدته

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية خطف طفل وابتزاز والدته.

الإعدام شنقًا لطبيب بتهمة قتل مواطن فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طبيب، بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بقتل مواطن في المعادي بالاشتراك مع آخرين، كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالحبس 3 سنوات، وسنة واحدة لمتهم رابع.

المشدد 10 سنوات لمحامٍ ومدرس لاتجارهما فى المخطوطات الأثرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسى والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من «م.م.ش» و«ص.س.م» غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغًا ماليًا قدره مليون جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وأمرت بمحو الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وكذلك تحريز كل المضبوطات التى طرف فيها جهات بالدولة وتعاقداتها وعرضها على النيابة العامة للتصرف فيها لاتخاذ شئونها فيها، وذلك لقيام المتهمين بالاتجار فى الآثار.

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية، حضوريًا بالحبس ثلاثة أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في القضية رقم 728 لسنة 2023 لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.