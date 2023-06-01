الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل شخص بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض" محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضى تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب مشاجرة بين "طرف أول (الشاكى) مصاب بجروح متفرقة بالجسم" طرف ثان "(شخصين)– جميعهم مقيمون بدائرة القسم" بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بدء فعاليات ندوة "اغتيال الشرق" للكاتب محمود بسيونى بمقر بتانة

ذاكرة المكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية