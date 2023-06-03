اليوم.. "موارنة مصر" يحيون ذكرى مار أوتل المعترف

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار أوتل المعترف، ويسمى اوتل أو اوتيليوس، أصله من مدينة مجدل أو مجدلون في بلاد نيقية في آسيا الصغرى. ولدَ من أبوين وثنيين في القرن السادس. تَنَصرَ ثم غادر البيت عندما اراد ابواه أن يزوجاه. تنسك في أحد ديار القسطنطينية. سكن مدة قرب انطاكية ثم عاد الى بلاده وأخذَ يبشر الوثنيين. أتَّمَ حياته ناسكاً في البرّية. على اسمه كنيسة في كفرصغاب (لبنان) وله فيها اكرام خاص.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أتمنّى لكم الحصول على الهدوء والسلام. إنّ أفضل طريقة لاكتساب هذا الهدوء هي الإستسلام المُطلَق لإرادة الله المقدَّسة: هذه هي منطقة السلام ... حاولوا ألّا ترغبوا بأيّ شيء، وألّا تعلّقوا قلبكم بأيّ شيء قبل أن تكونوا قد قدّمتموه أوّلاً إلى الله ووضعتموه في قلب الرّب يسوع المقدَّس، لكي تريدوه فيه ومعه.

وذكرت إنّ أحد الأسباب الرئيسيّة التي تجعلنا نفقد سلام النفس هو أنّنا نرغب في شيء، ونعلّق قلوبنا في شيءٍ ما، دون معرفة ما إذا كان الله يريده أم لا؛ وعندها، عندما تعترض رغباتنا عقبة ما ، نصبح مشوَّشين، فنخرج من التوافُق مع الإرادة المقدَّسة، ونفقد السلام.

هذا واعتمد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كتيب اللائحة العامة لخدمة التربية المسيحية، التي قامت بصياغتها، اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية في بمصر.

يشرح الكتيب ما يلي: مفهوم التربية المسيحية، مسؤولية التعليم المسيحي، الصفات، والمهام الواجبة لخدمة التعليم المسيحي، بالإضافة إلى انتهاء الخدمة، ويُطلب الكتيب من مكتب التعليم المسيحي، الخاص بكل إيبارشية.