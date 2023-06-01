الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة لإقامة شاهد سياحي لـ"مدار السرطان" في أسوان

زيارة محافظ أسوان
زيارة محافظ أسوان

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مركز بحوث الزلازل الإقليمى، وذلك فى ظل الرؤية الشاملة للإستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة على أرض المحافظة. 

وكد اللواء أشرف عطية، أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات والمراكز البحثية من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان، وأيضاً التنسيق قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات المختلفة، والتى تحتاج إلى الرأى العلمى السديد مما يساهم فى نجاحها ، وعدم إهدار أموال الدولة. 

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مركز بحوث الزلازل الإقليمى بتشكيل لجنة فنية ستقوم بالإعداد لإنشاء شاهد سياحي على نقطة مرور مدار السرطان داخل المحافظة بطريق "أسوان-أبو سمبل" ليصبح مزاراً ومقصداً سياحياً للحركة السياحية الوافدة. 

وخلال زيارته للمركز استمع محافظ أسوان لعرض عن الأنشطة والمشروعات التى يقوم بها المركز الإقليمى للزلازل بأسوان، وهو الذى يأتى ضمن الشبكة المحلية لرصد الزلازل بنطاق محافظة أسوان بإعتبارها الشبكة القومية للزلازل لجمهورية مصر العربية. 

وتتألف الشبكة القومية للزلازل من أكثر من 70 محطة موزعة على القطر المصرى منها 10 محطات بأسوان، بالإضافة إلى 15 محطة لرصد النشاط الزلزالى خاصة بالجزء الشمالى من بحيرة السد العالى. 

كما يوجد مرصد الإشعاع الشمسى بمدينة أبوسمبل السياحية، والذى يقوم بتصوير البقع الشمسية وتصوير إقتران كوكبى الزهرة والمشترى، هذا بجانب وجود وحدة جسات التربة، وهى وحدة مختصة بالمشاركة لإعداد التقارير لمشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى والمبانى الخدمية، مع مراقبة المياه الجوفية بالمواقع الأثرية لحمايتها من التلف. 

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أسوان الامكانيات المتاحة الشبكة القومية للزلازل القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القومية للزلازل

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