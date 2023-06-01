"مستقبل وطن" عن "عمومية المهندسين": سنتخذ إجراءات قانونية ضد مَن يحاول الإساءة إلينا

أصدر حزب مستقبل وطن، بياناً، الخميس، أكد خلاله أنه تابع ما تناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات مغرضة واختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ 30 مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية.

وأكد الحزب أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيداً عن المزايدات والأساليب الملتوية.

وأكد الحزب أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أي مزايدات وأن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة، كما أن الحزب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض ادعاءات مغرضة.