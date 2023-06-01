شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 24

6 أكتوبر 40 25

بنهــــا 40 24

دمنهور 39 23

وادي النطرون 40 24

كفرالشيخ 38 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 40 24

شبين الكوم 40 24

طنطا 38 23

دمياط 35 21

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 40 24

السويس 38 24

العريش 40 21

رفح 40 20

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 33 20

العلمين الجديدة 32 20

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 23

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 25

حلايب 33 28

أبورماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 26

أسيوط 42 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 42 29

الرياض 39 27

المنامة 38 30

أبوظبي 38 29

الدوحة 41 32

الكويت 43 32

دمشق 36 20

بيروت 31 25

عمان 36 23

القدس 37 24

غزة 34 24

بغداد 39 25

مسقط 38 31

صنعاء 27 15

الخرطوم 41 30

طرابلس 26 20

تونس 26 19

الجزائر 22 17

الرباط 25 14

نواكشوط 30 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 14

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 32 20

نيودلهي 34 23

جاكرتا 34 26

بكين 30 18

كوالالمبور 33 25

طوكيو 24 19

أثينا 24 15

روما 26 15

باريس 23 11

مدريد 23 13

برلين 21 8

لندن 20 8

مونتريال 28 14

موسكو 24 9

نيويورك 32 17

واشنطن 33 17

أديس أبابا 22 13

