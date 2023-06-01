متاح.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج التيرم الثاني 2023 برقم الجلوس

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في عدد كبير من محافظات مصر، حرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج التيرم الثاني 2023 عبر جوجل، بعد اعتماد اللواء طارق الفقي، بصفته محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج التيرم الثاني 2023

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير فيما يلي لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج برقم الجلوس

ويتاح معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنهاية العام عبر الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023 بالترم الثاني

قال الدكتور ياسر محمود، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، إن عدد الطلبة الذين قد تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية في هذا العام قد بلغ حوالي 86 ألفًا و355 طالبًا وطالبة، وحضر منهم حوالي 85 ألفًا و968 طالبًا وطالبة.

فيما أن بلغ عدد الناجحين الحاصلين على مجموع 50% فأكثر حوالي 68 ألفًا و582 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح تصل إلى 79.78%، ومشيرًا إلى أن يكون 116 طالبًا وطالبة قد حصلوا على الدرجة النهائية.

وجاءت إدارة “مركز دار السلام التعليمية” في المركز الأول وتكون بنسبة نجاح بلغت حوالي 76%، وسيليها “إدارة أخميم التعليمية” بنسبة نجاح 73%، وقد جاءت “إدارة جهينة التعليمية” بالمركز الثالث بنسبة نجاح 71%.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي، من مجموع 280 درجة سيتم تقسيمها بواقع حوالي 14 درجة في كل ترم دراسي، وستكون درجة النجاح بنهاية العام من جوالي 140 درجة بنسبة 50%.

وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادية في الترم الأول: مادة اللغة العربية 40 درجة، مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، ومادة الرياضيات 30 درجة، مادة العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي يكون 140 درجة.

وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في نهاية العام: مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الإنجليزية مجموع 60 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية مجموع 40 درجة، مادة الرياضيات 60 درجة، مادة العلوم 40 درجة، ويكون المجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع بالترم الثاني: مادة التربية الدينية 40 درجة، مادة التربية الفنية 20، مادة الحاسب الآلي 20 درجة.