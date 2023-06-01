الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

منذ ساعات قليلة انتشر الفرح بين شوارع محافظة القاهرة، حيث قامت مديرية التريبة والتعليم في المحافظة، بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الثاني 2023، عقب اعتمادها اللواء خالد عبد العال بصفته محافظ القاهرة، معلنًا عن لينك الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة.

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023

 

اعتمد اللواء خالد عبد العال بصفته محافظ القاهرة، نتائج الشهادة الإعدادية في الترم الثاني بالعام الدراسي الحالي 2022-2023 منذ قليل، وقد بلغت نسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية نحو حوالي 85.1%، اذ أن بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نحو 190533 طالبًا وطالبة، وحضر منهم حوالي 184352.

 نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين بالقاهرة

كما قام وزير التربية والتعليم، بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للصم وضعاف السمع، وقد بلغت نسبة النجاح حوالي 100%، واعتمد نتائج الشهادة الإعدادية للمكفوفين وتكون بنسبة 100%، نتائج الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية بنسبة نجاح حوالي 97.%، ونتائج إمتحانات الإعدادية المهنية تكون بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتائج إمتحانات الإعدادية الرياضية، وتكون بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنه سوف يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة على البوابة الإلكترونية بمحافظة القاهرة غدًا، ويتاح الحصول على نتيجة "الشهادة الإعدادية" 2023 فى محافظة القاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023

  • الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة من هنا.
  • الضغط على نتتيجة الشهادة الإعدادية.
  • قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على عرض النتيجة.
  • سيتم ظهور نتبجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب.

"تعليم القاهرة": إعلان نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى غدًا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

ضوابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

  1. تضاف الدرجة التى قد حصل عليها التلميذ فى الترم الأول بدرجة الترم الثانى.
  2. الدرجة النهائية لامتحان الشهادة الإعدادية من مجموع 280 درجة.
  3. ويتم تصحيح امتحانات "الشهادة الإعدادية" على مستوى المديريات.
  4. ويتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 وتكون من خلال المديريات التعليمية.
  5. ويجب أن سيحسب مجموع تنسيق الثانوى العام وطبق درجات الطالب التى سيتحصل عليها فى امتحانات الترم الثانى فقط.
رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الشهادة الاعدادية

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