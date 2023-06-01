فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية تبدأ يوم الأحد 4 يونيو تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة وبرسوم 35 جنيها للمادة.

كان وقد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول ".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.