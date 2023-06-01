أمين دار الفتوى بـ"الإفتاء": التوسط والاعتدال ضرورة في تربية الأبناء

شددت دار الإفتاء المصرية، على أهمية تربية الأطفال تربية صحيحة، تلتزم بالاعتدال والتوسط في تلبية رغبات الطفل، محذرة من الإفراط في التدليل، الذي يسهم في تنشئة طفل أناني محب لنفسه لا يشعر بغيره، أو طفل خجول يرى حقه يضيع فلا يتحرك لرده.

وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن تدليل الأبناء من أهم الموضوعات التي تتعلق بالثقافة الأسرية والتوعية الأسرية الرشيدة، خاصة أننا نحتاج إلى تعلم كيفية التعاون مع أبنائنا من أجل إعانتهم على الحياة في عصر السوشيال ميديا والثقافات المفتوحة.

وأوضح عمران، أنه يجب التوسط في كل أمور الحياة مثل التوسط في النفقات حتى نتمكن مساعدة أبنائنا على مجاراة ثقافات العصر مع عدم التخلي عن القيم والأخلاق، مؤكدًا أنه من الضروري التمسك بمبدأ التوسط في كل الأمور.

كما أوصى أمين دار الفتوي بدار الإفتاء، أنه من أهم الوصايا التي يجب الانتباه لها في هذا الأمر، هو التأكيد عليهم بالدليل في قضية التوسط بكل شيء، سواء في النفقات، بحيث نساعدهم على إدراك ثقافات العصر، وفي نفس الوقت عدم التخلي عن القيم والمبادئ، والأخلاق التي ورثناها.