الحكم بسجن يساريين ألمان بعد سلسلة من الهجمات العنيفة على النازيين الجدد

أُدينت طالبة ألمانية تبلغ من العمر 28 عامًا وثلاثة من شركائها بتنفيذ سلسلة من الهجمات على أعضاء في مشهد النازيين الجدد في ألمانيا، في واحدة من أكثر المحاكمات شهرة لمجموعة من اليساريين المتشددين منذ تلك الأيام، من مجموعة بادر ماينهوف.

وحُكم على المرأة، وفقًا لقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، يوم الأربعاء، بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر وسط مشاهد فوضوية في محكمة في دريسدن بشرق ألمانيا.

وحُكم على ثلاثة رجال متهمين تتراوح أعمارهم بين 28 و 37 عامًا بأحكام تتراوح بين عامين وخمسة أشهر إلى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إما للانتماء إلى منظمة إجرامية أو دعمها.

ويعتقد أن ما لا يقل عن خمسة أعضاء آخرين من شبكة مناهضة النازيين الجدد، بما في ذلك الشريك للمتهمة، طلقاء ويستمرون في العمل تحت الأرض، مع تقرير صادر عن مكتب الشرطة الجنائية في ألمانيا يشهد على أن المجموعة أظهرت مستويات من الاحتراف شوهدت آخر مرة في أيام فصيل الجيش الأحمر.

كانت جماعة الجيش الأحمر، المعروفة بالعامية باسم مجموعة بادر ماينهوف، عبارة عن شبكة عصابات يسارية متشددة في المناطق الحضرية نفذت هجمات بالمتفجرات واغتيالات في غرب ألمانيا من عام 1970 إلى أوائل التسعينيات، ومنذ ذلك الحين، اختفى العديد من أعضائها ولم يواجهوا أي محاكمة.

تضمنت لائحة الاتهام ضد لينا إي، وشركائها ستة هجمات عنيفة في ولايتي تورينجيا وساكسونيا الشرقيتين بين أغسطس 2018 وصيف 2020 أسفرت عن إصابة 13 شخصًا، إثنان منهم بطريقة تهدد حياتهم.

كان الضحايا في الغالب من المتطرفين اليمينيين المعروفين ، أو الأشخاص الذين اعتبرتهم المجموعة كذلك. ليون آر، حارس الحديقة الذي اتهم في وقت سابق من هذا الشهر بتشكيل جماعة يمينية متطرفة، تعرض للهجوم بالمطارق والهراوات ورذاذ الفلفل في باره في بلدة إيزناخ في أواخر عام 2019.

في حالة واحدة على الأقل بدا الانتماء الأيديولوجي للضحية أقل وضوحًا، وقام مهاجمون مقنعون بضرب شاب يبلغ من العمر 31 عامًا في منطقة كونويتز في لايبزيج في يناير 2019؛ لأنه كان يرتدي قبعة سوداء من تصميم Greifvogel، وهي علامة تجارية ألمانية للملابس تحظى بشعبية في الأوساط اليمينية المتطرفة. في المحكمة، وصف الرجل القبعة بأنها هدية من صديق وأصر على أنه أدار ظهره منذ فترة طويلة لمشهد النازيين الجدد الذي كان ينتمي إليه عندما كان مراهقًا.

خلال المحاكمة، التي بدأت في سبتمبر 2021، أصبحت لينا إي المولودة في كاسل رمزًا حديثًا في الأوساط اليسارية والفوضوية الألمانية. شعار "Free Lina" المُرسم على الجرافيك هو مشاهدة منتظمة للمباني في برلين وهامبورج ولايبزيج.

كانت المشاهد في محكمة دريسدن صاخبة منذ اللحظة التي دخلت فيها لينا إي إلى الغرفة، حيث هتف حوالي 100 من المؤيدين لظهورها من صالات العرض واضطر القاضي للاستئناف من أجل الهدوء لقراءة منطقه.