فى ختام مهرجان "إبداع".. وزير الشباب والرياضة يُكرم نقيب المهن التمثيلية

كرم "مهرجان إبداع" فى دورته الحادية عشرة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن إسهاماته المتعددة في مجال الفن والإبداع.

وتقام فعاليات المهرجان التابع لوزارة الشباب والرياضة، علي خشبة المسرح الكبير بجامعة القاهرة.

وكرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في ختام المهرجان، عددًا من الفنانين بينهم فتحى عبد الوهاب، محمد رياض، محمد جمعة، منال سلامة، عصام عمر، واسم الفنان خالد صالح، الفنان أحمد وفيق، والفنان سامح حسين.

وجاء تكريم الدكتور أشرف زكي لنقيب المهن التمثيلية بالتزامن مع إعلان حصوله علي وسام الدولة التقديرية أمس من قبل وزارة الثقافة المصرية في مجال الفنون؛ وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الفنية على مدار سنوات.