الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منير الوسيمي يفجر مفاجأة: "مصطفى كامل ليس عضواً بالنقابة"

كامل
كامل

أكد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي، أن نقيب الموسيقيين الأسبق مصطفى كامل، تخلى عن عضويته في نقابة الموسيقيين عام 2010، وذلك للترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها.

وأكد “الوسيمي” في تصريحات له، أن مصطفى كامل غير صفته من موسيقي إلى عامل، لكي يترشح على فئة العمال، متعجبًا في الوقت ذاته من عودته إلى النقابة وترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين بعدها.

وفاز مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد استقالة النقيب السابق هاني شاكر.

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