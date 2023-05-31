انتعاشة فنية لـ إليسا بألبوم جديد وحفلات غنائية.. اعرف التفاصيل

تعيش النجمة اللبنانية إليسا، في الوقت الحالي حالة من الانتعاشة والنشاط الفني المكثف، حيث تستعد خلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال شهر يونيو، لإحياء أكثر من حفل ضخم ضمن سلسلة الحفلات الصيفية والاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الانتهاء مؤخرًا من تسجيل أحدث ألبوماتها الغنائية والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل حفلات إليسا فى شهر يونيو

تلتقى إليسا، بجمهورها من خلال حفل غنائي ضخم تحييه رفقة فرقتها الموسيقية يوم الجمعة الموافق 16 يونيو، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر الخاصة بثلاث فئات، حيث تبلغ الفئة الأولى من التذاكر 1500 جنيه أما الفئة الثانية تبلغ قيمتها 1250 والفئة الثالثة 650 جنيه.

ومن الإسكندرية تطير إليسا، إلى لبنان استعداد لإحياءها حفلا غنائيا ضخما، برفقة النجم اللبناني راغب علامة، وذلك داخل "صالة السفراء" بأحد الفنادق الكبرى بلبنان، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم إليسا خلال الحفلي باقة من أشهر أغانيها الخاصة منها "من أول دقيقة، صاحبة رأى، حب كل حياتي، حالة حب، مكتوبة ليك، عكس اللي شايفينها تعبت منك، لو تعرفوه، ما تندم ع شئ " وغيرهم.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

ومن جهة أخرى، تضع إليسا، اللمسات النهائية لطرح أحدث البوماتها الغنائية خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم الألبوم 12 أغنية تعاونت خلالها إليسا مع نخبة من أكبر الشعراء والملحنين المصريين واللبنانيين منهم مروان خوري، علي المولى، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى ومحمد رحيم، أسامة مصطفى، وبهاء الدين محمد.

وكشفت إليسا، مؤخرا عن إحدى أغنيات ألبومها الجديد وتحمل اسم «قسمتي» وتقول كلماتها: «قسمتي وبختي وحلالي، رزق كان متشال وجالي، فرحة حبك خلهالي فرحتين.. فرحتين».

وكانت إليسا، طرحت اخر أغنياتها فى الفترة الماضية وهى التى تكون ضمن أغنيات ألبومها وتحمل اسم "أنا وبس" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد عرضها، وتقول كلماتها «بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس.. بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس.. بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس.. بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس.. بشوف القمر حدي والهوا عا خدي.. وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير.. وبطير من كتر الفرح لبعيد.. وبصير عم برسم معك مواعيد.. ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح.. وبروح عا دنيي ما فيها هموم.. فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم.. فيها بتنمحي الغيوم.. بتروح بتروح»

ومن قبلها طرحت إليسا، أغنية «من أول دقيقة» مع الفنان المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت «التريند» في العديد من الدول العربية والأجنبية وتخطت الأغنية حتى الآن حاجز 305 مليون مشاهدة.