"حوار عمر الشريف كان الأصعب".. الإذاعي حازم طه يكشف معايير نجاح المذيع

كشف الإذاعي حازم طه، مستشار التدريب والانضباط اللغوي في قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أهم الحوارات التي أجراها خلال عمله بالإذاعة المصرية، بالتزامن من إحياء ذكري انطلاق الإذاعة 1934.

وقال “طه” خلال لقاء له على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن حواره مع الفنان الراحل عمر الشريف كان الأصعب في مسيرته المهنية، لأنه كان فى آخر عمره، وبالتالي كانت تُسيطر عليه العصبية، ولم يكن الحصول على التصريحات منه أمرًا هينًا.

ونصح مستشار التدريب والانضباط بالمتحدة، بضرورة أن يكون لديهم اللغة والثقافة الجيدة، والعمل علي تطوير أنفسهم، فضلاً عن جودة والصوت والأداء، مؤكداً انه يجب على الإذاعي أن يجمع بين الصوت الجيد والأداء أيضاً، موضحاً أنه يجب علي الاذاعي وأن تكون لديه مجموعة من المعارف والثقافات المختلفة.

وعن عمله في الإذاعة، قال “طه” الإذاعة والميكروفون كان عشق منذ طفولته، وكان يطلق عليه في المدرسة "مدير الإذاعة"، حيث كان معه مفتاح غرفة الإذاعة وكان يجهز كلمات الصباح ويعد النشرة ويقرأها على الطلاب في الطابور.