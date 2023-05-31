التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي 2023 اليوم

التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية من المسابقة.

مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي 2023

ويستعد فريق إشبيلية الإسباني لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره روما الإيطالي، على ملعب "بوشكتاش أرينا" في تركيا"، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأبعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية الإسباني ضد روما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الحالي.

تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة روما في نهائي الدوري الأوروبي

من المرجح أن يكون تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة روما في نهائي الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس – لويك بادي – جوديلج - أليكس تيليس.

خط وسط الملعب: فرناندو – إيفان راكيتيتش – أوكامبوس - أوليفر توريس.

في خط الهجوم: بريان جيل - يوسف النصيري.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل روما المتوقع لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج - إيبانيز.

خط وسط الملعب: شيليك – كريستانتي – ماتيتش - سبينازولا.

في خط الهجوم: بيلوتي – بيليجريني - تامي أبراهام.

في حين تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي كان يعاني من الإصابة في الكاحل، ولكنه شارك في تدريبات فريق روما، أول أمس الاثنين، لتتزايد فرص مشاركته في اللقاء، حتى وإن كان بديلًا لبعض الدقائق.

مشوار إشبيلية وروما في الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023

وكان فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق روما، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، على حساب باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي من المسابقة.