موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأبعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "بوشكاش أرينا" في تركيا.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

سيتولى المعلق الرياضي "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق إشبيلية الإسباني، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، لمواصلة نغمة الانتصارات وخطف كأس الدوري الأوروبي "اليوروباليج". في نسخته الحالية 2022-2023.

وكان فريق إشبيلية قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق روما الإيطالي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أيضًا والتتويج بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وكان فريق روما قد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، على حساب باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 1-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور نصف النهائي من المسابقة.