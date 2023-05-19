الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تأهله لنهائى الدورى الأوروبى.. مورينيو: ما يهمنى مساعدة روما على تحقيق اللقب

مورينيو
مورينيو

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، سعادته الشديدة بعد التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني.

وتأهل روما إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على باير ليفركوزن ذهابا بهدف دون رد قبل أن يحافظ على شباكه نظيفة في الإياب ويخطف بطاقة التأهل.

وقال مورينيو، في تصريحات عقب المباراة: "كنت قلقا للغاية من عدم التأهل إلى النهائي، بغض النظر عن المنافس، لكن أشبيلية فريق قوي للغاية ويمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: "اعتنينا بالتفاصيل، سمولينج كان على مقاعد البدلاء لكنه كان أحد أسباب انتزاع بطاقة التأهل بسبب الروح الكبيرة التي أظهرها وتعليماته للاعبين".

وأكمل: "أمتلك فريقا مدهشا للغاية ولا أعرف ما إذا كان بإمكاني طلب المزيد من روما لكن هؤلاء الرجال يستحقون الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته: "لست مهتمًا بدخولي التاريخ مع روما لكن ما يهمني هو مساعدة الفريق على تحقيق اللقب ومساعدته على التطور، الجماهير يبذلون قصارى جهدهم واللاعبون يحاولون منح السعادة للجماهير".

جوزيه مورينيو روما الدوري الاوروبي باير ليفركوزن

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