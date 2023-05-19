الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روما يفرض التعادل السلبى على ليفركوزن ويصعد لنهائى الدورى الأوروبى

روما وباير ليفركوزن
روما وباير ليفركوزن

واصل روما الإيطالي حلمه نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما صعد للمباراة النهائية في المسابقة القارية.

وتعادل روما بقيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بدون أهداف مع مضيفه بايرليفركوزن الألماني، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

واستفاد روما من فوزه 1 / صفر في لقاء الذهاب، يوم الخميس الماضي، بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، ليظفر بورقة الترشح للدور النهائي في البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (باي أرينا)، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 لاسيما من الفريق الألماني.

ويأمل روما في التتويج بالوقوف على منصة التتويج الأوروبية للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بالنسخة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

وكان روما سبق له اللعب في نهائي المسابقة عام 1991، حينما كانت تجرى بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، لكنه عجز عن التتويج باللقب بخسارته 1 / 2 أمام مواطنه إنتر ميلان في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

روما باير ليفركوزن الدوري الاوروبي التعادل السلبي

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