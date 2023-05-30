وزير خارجية المجر يهدى شكرى كرة نهائى الدورى الأوروبى: صداقة وود «صور»

أهدى بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر، نسخة من الكرة الرسمية لمباراة نهائي الدوري الأوروبي، إلى سامح شكري وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة الأخيرة الحالية إلى «بودابست».

وقالت وزارة الخارجية: في إطار علاقة الصداقة والود بين بلدينا.. وزير خارجية المجر يهدي سامح شكري نسخة من الكرة الرسمية لمباراة نهائي دوري أوروبا المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست، غدًا، بين فريقي روما وأشبيلية".

ونشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها على موقع «إنستجرام» صورًا لإهداء سيارتو الكرة إلى شكري.

واستقبل سيارتو، شكري، اليوم، في وزارة الخارجية المجرية حيث عقدا اجتماعًا مغلقًا، تلاه عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الإثنين، إلى «بودابست» في زيارة ثنائية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.