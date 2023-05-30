الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: انتخابات المحليات مهمة لأنها تُعد الكادر السياسي (فيديو)

النائب سيد عبد العال
النائب سيد عبد العال

قال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن انتخابات المحليات مهمة لأنها تُعد الكادر السياسي، وهي الهيئات الشعبية التي يتربى فيها الكادر ويصبح عنده رؤية لهموم المواطنين الذين يعيش وسطهم، ويطرح طرقا للحلول، ومن أنجح نواب البرلمان هم الذين مروا بتجربة المحليات.

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحزب لا يشترط أن يكون مهيمنا في المحليات، لكن يجب أن يدفع بالشباب والمرأة للمشاركة في المحليات.

 

ولفت إلى أنه كان يدير مكتبا للدراسات الاقتصادية، وحين دخل البرلمان أغلق المكتب ليتفرغ لدوره النيابي، لأن القانون ينص على ذلك، مردفا: "أنا أيضا رجل سياسي، فالحزب الذي أنتمي إليه إذا رأى أني رجل أعمال وأدخل البرلمان لا بد أن ينبهني أنني لا أصلح لذلك".

 

وتابع أن عضو مجلس النواب أو الشيوخ لا يشترط أن يدخل بناء على خبرته العملية، فلا يدخل رجل الأعمال باعتباره خبير في الصناعة، ولكن باعتباره يمتلك هو وحزبه وجهة نظر تجاه الوطن كله بكل فئاته ومجالاته.

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