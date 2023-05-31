الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 بالمحلات

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر الدستور أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في محلات بيع الطيور والتي تشهد تراجعا ملحوظا بسبب توافر الأعلاف الحيوانية في الأسواق للمستهلكين، والتي كانت السبب الرئيسي في كافة الارتفاعات الجنونية في الأسعار خلال الشهور الماضية والتي تعتمد عليها صناعة الثروة الداجنة في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 المحلات

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 انخفاضا نسبيا بمحلات بيع الطيور تتراوح من 5 - 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي، بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع، مما أثر على الأسعار في أسواق التجزئة وإليكم الأسعار بالتفصيل داخل المحلات للمستهلكين:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 62 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 70 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 60 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

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منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023


سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 99 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 77 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 82 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط في المزارع للتجار نحو 90 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البط المستورد في المزارع للتجار نحو 80 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 85 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

 

أسعار الكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

تتراوح أسعار الكتكوت الأبيض من 8 - 9 جنيهات.

تتراوح أسعار الكتكوت الساسو من 6 - 7 جنيهات.

تتراوح أسعار الكتكوت الفيومي من 6 - 7 جنيهات.

تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من 8 - 9 جنيهات.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 76 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 83 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 88 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 96 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 108 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها.

 

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أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن أسعار محلات بيع الطيور كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء المزارع

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