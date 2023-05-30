مع أول التعاملات الصباحية من قبل التجار والجمهور يشغل بالهم معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 عبر جوجل، ومتابعة السعر بشكل مستمر، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت ببداية اليوم وجود تذبذبًا كبيرًا بداية من تعاملات اليوم بالسوق المصري، طبقًا لبوابة الأسعار الاسترشادية الخاصة في مواد البناء.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

ويهتم آلاف من المواطنين بمعرفة سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، خاصة عقب اتجاه بعض المصانع بزيادة الأسعار مؤخرًا.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

وصل سعر حديد عز مبلغ 37 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد بشاي مبلغ 36700 جنيه.

وصل سعر حديد العتال قيمة 35500 جنيه.

سعر حديد المراكبي 35500 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين قيمة 35500 جنيه.

سعر حديد العشري 35500 جنيه.

سجل سعر حديد المعادن مبلغ 35500 جنيه.

وصل سعر حديد عطية 35500 جنيه.

سجل سعر حديد مصر ستيل قيمة 35 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

وتسهم صناعة الأسمنت لوحدها بقيمة حوالي 1% وذلك من إجمالي الناتج المحلي، وستكون حوالي 10% من ضمن الناتج القومي ويكون هو الإجمالي للصناعة المصرية وقد جاءت أسعاره اليوم كالتالي:

وصل سعر أسمنت المسلح 1790 جنيهًا.

سعر أسمنت السويدي مبلغ 1890 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت المعلم 1745 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل قيمة 1730 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت العسكري مبلغ 1730 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت النصر قيمة 1735 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت السهم قيمة 1730 جنيهًا.

سعر أسمنت حلوان 1805 جنيهات.

وكان أحمد الزيني، بصفته رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية قد فجر مفاجأة كشف خلالها أن يكون طن الحديد الآن وصل لمبلغ 43 ألف جنيه أو 45 ألف جنيه، وذلك مقارنة بسعر طن الحديد في العام الماضي كان مبلغ 15 ألف جنيه.

وأوضح "الزيني" بتصريحات تليفزيونية أن يكون سعر طن الحديد العادل بالوقت الحالي في مصر لا يزيد على مبلغ 32 ألف جنيه.