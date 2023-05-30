الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع أول التعاملات الصباحية من قبل التجار والجمهور يشغل بالهم معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 عبر جوجل، ومتابعة السعر بشكل مستمر، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت ببداية اليوم وجود تذبذبًا كبيرًا بداية من تعاملات اليوم بالسوق المصري، طبقًا لبوابة الأسعار الاسترشادية الخاصة في مواد البناء.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023. 

ويهتم آلاف من المواطنين بمعرفة سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، خاصة عقب اتجاه بعض المصانع بزيادة الأسعار مؤخرًا.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 

  • وصل سعر حديد عز مبلغ 37 ألف جنيه.
  • بلغ سعر حديد بشاي مبلغ 36700 جنيه.
  • وصل سعر حديد العتال قيمة 35500 جنيه.
  • سعر حديد المراكبي 35500 جنيه.
  • سجل سعر حديد المصريين قيمة 35500 جنيه.
  • سعر حديد العشري 35500 جنيه.
  • سجل سعر حديد المعادن مبلغ 35500 جنيه.
  • وصل سعر حديد عطية 35500 جنيه.
  • سجل سعر حديد مصر ستيل قيمة 35 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 

وتسهم صناعة الأسمنت لوحدها بقيمة حوالي 1% وذلك من إجمالي الناتج المحلي، وستكون حوالي 10% من ضمن الناتج القومي ويكون هو الإجمالي للصناعة المصرية وقد جاءت أسعاره اليوم كالتالي:

  • وصل سعر أسمنت المسلح 1790 جنيهًا.
  • سعر أسمنت السويدي مبلغ 1890 جنيهًا.
  • سجل سعر أسمنت المعلم 1745 جنيهًا.
  • سعر أسمنت وادي النيل قيمة 1730 جنيهًا.
  • سجل سعر أسمنت العسكري مبلغ 1730 جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت النصر قيمة 1735 جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت السهم قيمة 1730 جنيهًا.
  • سعر أسمنت حلوان 1805 جنيهات.

"صناعة النواب" توصى بمقارنة بين أسعار الحديد من 2007 حتى الآن

اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح خلال 2023

وكان أحمد الزيني، بصفته رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية قد فجر مفاجأة كشف خلالها أن يكون طن الحديد الآن وصل لمبلغ 43 ألف جنيه أو 45 ألف جنيه، وذلك مقارنة بسعر طن الحديد في العام الماضي كان مبلغ 15 ألف جنيه.

وأوضح "الزيني" بتصريحات تليفزيونية أن يكون سعر طن الحديد العادل بالوقت الحالي في مصر لا يزيد على مبلغ 32 ألف جنيه.

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء سعر الحديد والاسمنت اليوم والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 سعر الحديد سعر الحديد اليوم أسعار الحديد والأسمنت

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى بورصة الدواجن

خبير يكشف لـ الدستور تطورات الأزمة الأوكرانية بعد انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية؟

لماذا لجأ الجيش السودانى لتسليح القادرين على حمل السلاح؟.. باحث يُجيب

وزير الخارجية الإيطالى: تعزيز العلاقات بين روما وباريس يخدم مصالح البلدين

لافروف: كينيا مهتمة بتطوير العلاقات مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟