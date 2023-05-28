الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" توصي بمقارنة بين أسعار الحديد من 2007 حتى الآن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بعمل مقارنة بين اسعار الحديد من  ٢٠٠٧ حتى الآن مع توضيح أسباب الزيادة بجانب إرسال الدراسة للجنة للمناقشة.

وقال معتز محمود إن المشكلة في مصر متمثلة في عدم وجود مجموعة اقتصادية تعزف نغمة واحدة، موضّحًا أن الوزراء لم يجتمعوا معا لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بكافة ملفاته.

أضاف معتز أنه لا بد من تطوير الصناعة؛ حتى تنهض و تواكب التقدم العالمي والدخول في المنافسة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين إيهاب منصور وأمين مسعود بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء.

ومن جانبه استعرض النائب ايهاب منصور مقدم طلب الإحاطة،  تطور سعر طن الحديد والاسمنت من خلال عمل مقارنة منذ اسعار ٢٠٠٧ حتي الآن ، موضحا أن سعره عام ٢٠٠٧ بلغ ثلاثة آلاف جنية أما ٢٠٢٣ وصل إلي ٤٢ الف جنية زيادة.

وتساءل "منصور" خلال مناقشة طلب الإحاطة عن دور الرقابة علي الارتفاع الكبير في الاسعار مؤخرا رغم توقف حركة البناء، موضحًا أن هناك انفلات واضح في الأسعار، لافتًا إلى أن سعر الاسمنت زاد 25% اخر عام رغم توقف البناء وان هناك زيادة بالانتاج ورغم ذلك هناك زيادة كبيرة، مطالبًا بدراسة واضحة ومكتوبة لتوضيح الفارق الكبير في الاسعار منذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠٢٣.

لجنة الصناعة مجلس النواب المهندس معتز محمود أسعار الحديد مجموعة اقتصادية

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