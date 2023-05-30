المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

«مستوطنة من العنف والمخدرات».. كانت كلمات النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ الراحل، قبل أزمته المرضية بأيام، يشكو من فندق مهجور منذ العهد الملكي، يقع في قلب مدينة حلوان، وتحوّل إلى ملاذ للمجرمين ومدمني المخدرات.

الفيديو الذي تخطت مشاهداته حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة؛ نشرته صفحة النائب الراحل بعد وفاته في مطلع الشهر الجاري بعد أكثر من 70 يومًا على فراش المرض، بسبب معاناته من مشاكل في الرئة.

وظهر «بكري» في الفيديو يتحدث عن الفندق المهجور، مُشيرًا إلى قربه من الحديقة اليابانية، ومستشفى حلوان العام، ومدارس وأماكن حيوية، رغم خطورته، مناشدًا الجهات المعنية التدخل للحد من خطورة هذا الأمر.