الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تقصف مواقع يديرها خبراء عسكريون غربيون في أوكرانيا

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن استهداف قواتها لمواقع يديرها خبراء عسكريون غربيون في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها، إن أوكرانيا هاجمت موسكو بطائرات مسيرة، مشيرة الى أن  كييف لديها "الكثير لتخسره" إذا كانت مسؤولة.

وأكد نائب رئيس أركان الدفاع السابق ، اللفتنانت جنرال سيمون مايال ، أن أي هجوم أوكراني على موسكو سيكون "مصدر قلق" للغرب وفق شبكة “سكاي نيوز”. 

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وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مؤكدا الحادث: "احتمالية شن غارات جوية عالية جدا ، لذلك أحث مواطني كييف على عدم إهمال سلامتهم ، وعدم تجاهل إشارات الإنذار,

وأضاف: "ولا تخرج إلى الشرفات والشوارع لمراقبة كيفية عمل الدفاع الجوي، لأنه في الليل ، ماتت امرأة في منزل في منطقة Holosiivskyi ، والتي خرجت إلى الشرفة لمشاهدة إسقاط طائرات بدون طيار."

وقال العمدة إنه زار المبنى المكون من 24 طابقا حيث قتلت المرأة، مشيرا الى ان المبنى السكني أصيب بشظايا طائرة روسية بدون طيار خلال الليل واندلع حريق دمر الشقق في الطوابق العليا.

واستشهد شخص واصيب اربعة داخل المبنى.، وتم اجلاء حوالى 20 ساكنا.

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