الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم إرهابى على موسكو بـ8 طائرات مسيرة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

اتهمت روسيا، الثلاثاء، أوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابي" بعد هجوم بالمسيّرات قل ما يحدث استهدف موسكو، مؤكدة أنها اعترضت الطائرات من دون طيار الثماني المستخدمة في الهجوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "هذا الصباح شن نظام كييف هجومًا إرهابيًا بمسيّرات على مواقع في موسكو"، مضيفة: "شاركت ثماني مسيرات في الهجوم" وقد أسقطت جميعها على ما أكدت.

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- تفاصيل الهجوم 

وتعرضت العاصمة الروسية، فجر الثلاثاء، لهجوم قل ما يحدث بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" في أبنية من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، على ما قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين.
وكتب "سوبيانين"، عبر تطبيق "تليجرام": "هذا الصباح فجرًا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن".
يذكر أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية في موسكو مطلع مايو الجاري، لكن لم يسفر الهجوم عن إصابة الرئيس فلاديمير بوتين أو أي أفراد من القصر الرئاسي.

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