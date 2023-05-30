الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: هجماتنا تؤكد أن لدينا فرصة جديدة لاختراق صفوف روسيا

أوكرانية
أوكرانية

قالت السلطات أوكرانية إن الهجمات التي تمكنت من تنفيذها تؤكد أن لديها فرصة جديدة لاختراق صفوف روسيا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن استهداف مراكز قيادة ومعدات طيران وذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة، مشيرة إلى أن الضربات الجوية استهدفت مطارات عسكرية أوكرانية.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، الدول الغربية من نيتها تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف- 16"، وأكد أن لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على ذلك.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية نيروبي: "بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن يكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، هذه الدول تتبع بنشاط خط واشنطن في الشئون الأوروبية".

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