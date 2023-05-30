الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

حكم جديد لصالح الخطيب
حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بالحبس ثلاثة أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في القضية رقم 728 لسنة 2023 لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

وكان المحامي محمد عثمان، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2022/8/19 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.

المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور رئيس نادي الأهلي الخطيب

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