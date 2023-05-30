الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" توافق على 1.267 مليار جنيه موازنة لهيئة الرقابة المالية

مجلس النواب برئاسة
مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023/ 2024.

وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليارا و267 مليونا للعام المالي الجديد مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وأكد الدكتور محمد سليمان خلال اجتماع اللجنة، أن موازنة الهيئة هي موازنة كفء لأنها تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاضا في المصروفات.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة والمستشار رضا عبدالمعطي، مستشار رئيس الهيئة.

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