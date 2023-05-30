السجن 5 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل آخر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "أ.م .خ" بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامة في الشروع بقتل المجني عليه " ي.ح.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتعدي المتهم على المجني عليه مستخدما أسلحة بيضاء، بمحل الواقعة دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه علي اثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم "أ.م.خ" عاطل، وبين المجني عليه "ي.ح.م" عاطل، وكان ذلك في الطريق العام ، وعلي أثرها أشهر المتهم أسلحة بيضاء سكينتين بحوزته، وتعدي علي المجني عليه عدة ضربات استقرت برأسه ويده اليسري، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.