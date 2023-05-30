الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدفاع الأوكراني: نجهز المطارات وأجهزة الرادار وأنظمة الملاحة استعدادا لتسلم مقاتلات "F16"

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف،  إنه يتم تجهيز المطارات وأجهزة الرادار وأنظمة الملاحة استعدادا لتسلم مقاتلات F -16، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قد شكر القيادة الدنماركية على دعمها الثابت لأوكرانيا وللمساعدات العسكرية الإضافية بقيمة 2.6 مليار دولار.

وقال "ريزنيكوف"، في تغريدة على تويتر، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، "أنا ممتن لرئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ووزير الدفاع بالوكالة ترولز لوند بولسن، وحكومة الدنمارك للموافقة على مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني".

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