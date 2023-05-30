الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النواب الليبى يدعم حكومة الاستقرار المكلفة ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قريبًا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعمه الكامل لحكومة الاستقرار الليبية المكلفة من المجلس برئاسة وزير التخطيط والمالية الليبي أسامة حماد، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

 

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن بيان مجلس النواب الليبى، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، مع رئيس حكومة الاستقرار الليبية المكلف، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، لبحث عددا من الملفات الخدمية.

 

وأضاف البيان أن اللقاء بحث عددا من الملفات الخدمية فى ليبيا، وعلى رأسها قانون الميزانية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين الليبيين المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

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