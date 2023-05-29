وزير الرياضة: مرتضى منصور يحق له الترشح فى انتخابات الزمالك المقبلة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه، تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، مشددًا على أنه يمكنه الترشح من جديد في الانتخابات المقبلة.

وقال أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، إنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك لأنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولم يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي ناد.

وتابع: تم دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في مدى قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة، وحتى الآن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة، لأنه نفذ حكما مقيدا للحريات وليس مخلًا بالشرف.

وأكمل: تم دعم الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه لكل منهما خلال أزمة كورونا، ولم يتم سحب لجنة التفتيش عن نادي الزمالك، وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية، موضحًا أنه في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية، من حق وزير الرياضة حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن لجان التفتيش تضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، ومازالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها، حتى الآن، عن نادي الزمالك.

وأوضح أن حل مجالس إدارات الأندية بناء على فساد مالي ليس تدخلا حكوميا، مؤكدًا احترام اللجوء للقضاء الإداري ونجتهد في تطوير المنظومة التحكيمية الرياضية.