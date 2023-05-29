الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز مدير محطة تموين جمّع 16 ألف لتر بنزين في حدائق القبة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، حجز مسئول محطة تموين 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة تجميع كميات كبيرة من البنزين، من محطة الوقود التى يعمل بها، لبيعها في السوق السوداء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن محطة وقود– الكائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـــها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

وبمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدائق القبة مسئول محطة تموين البنزين محطة الوقود السوق السوداء

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"تعليم الغربية" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟