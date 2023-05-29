الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

من إندونيسيا لروسيا.. أنشطة مكثفة لـ أسامة الأزهري لنشر صحيح الدين في 5 دول خلال مايو

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

مفتي روسيا يترجم بنفسه كتاب الحق المبين لأسامة الأزهري للرد على المتطرفين 

يواصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، جولاته الخارجية التي بدأت في مطلع شهر مايو الجاري، إلى عدة دول إسلامية لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، وكانت البداية في جنوب شرق آسيا، وتحديدا إندونيسيا حيث زار عدة ولايات لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية ونشر الوعي الديني الصحيح، وحظى الأزهري بحفاوة استقبال منذ لحظة وصوله وشهدت محاضراته في مختلف المحافظات حضور الآلاف من طلاب العلم بإندونيسيا.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

May be an image of 4 people, child and headscarf

وأعقبت إندونيسيا دولة كازاخستان، حيث قلد مفتي كازاخستان الدكتور أسامة الأزهري، ومنحه الزي الرسمي التراثي التقليدي القازاقي المسمىٰ - شابان- تعبيرًا عن التقدير والمودة، والذي يعد عادة قديمة للشعب الكازاخي، يُهدىٰ للأشخاص ذوي التأثير القوي والمكانة المرموقة، وهو دليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازاخستانيِّين.

May be an image of 2 people, dais and text

وفي كازاخستان، حضر"الأزهري" المؤتمر الدولي -تراث الإمام حسام الدين السغناقي وآفاق الحضارة الإسلامية بمناسبة ذكرى ٨٠٠ سنة لميلاده-، والذي ترعاه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية -نور مبارك- في مدينة ألماتي بكازاخستان، بحضور وفود وعلماء من مصر، وكازاخستان، وتركيا، وإيران، وأوزباكستان، وقرغيزستان وغيرها من الدول، وبحضور وتشريف أفراد من أسرة ونسل الإمام الكبير حسام الدين السغناقي -رحمه الله-.

May be an image of 4 people, dais and text

وبعدها غادر "الأزهري"، جمهورية كازاخستان متوجها إلى موسكو، ومنها إلى جمهورية تتارستان، فوصل إلى مدينة قازان، ومنها إلى مدينة بولغار، حيث ألقى فور وصوله كلمة في اللقاء التمهيدي لمؤتمر أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية.

May be an image of 10 people and the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

 خلال جولته في تتارستان، ألقى كلمة في جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس: “التراث الديني لمسلمي روسيا والهوية الوطنية”، الذي يعقد في مقر الأكاديمية بمدينة بولغار، بحضور رئيس أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية، وضيوف من البحرين وتونس وسوريا والأردن وطاجيسكتان ودول أخرى.

May be an image of 6 people, dais and text

وبعد افتتاح المؤتمر وقّعت اتفاقيات تعاون بين رئيس أكاديمية بولغار الإسلامية ورئيس جامعة الزيتونة في تونس، ورئيس جامعة الإمام الأعظم في طاجيكستان، ورئيس جامعة آل البيت في الأردن لإيجاد تنسيق علمي بين الأكاديمية وبين تلك الجامعات، وتبادل للخبرات وتمكين الخريجين في أكاديمية بولغار الإسلامية من القيام بدور ديني وطني، يمكنهم من الاشتباك مع مشكلات العصر ومواجهة فكر تيارات الإرهاب التي تشكك في قيمة الوطن.

May be an image of 3 people, dais and text

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري كان قد شهد وضع حجر أساس الأكاديمية في تتارستان، قبل سبع سنوات، كما أن مفتي تتارستان الشيخ كامل سميع الله قد ترجم بنفسه كتاب -الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين: التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم- إلى اللغة الروسية.

وبعد تتارستان، انتقل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إلى جمهورية داغستان، وكانت بداية جولته بإلقاء درس الجمعة وخطبة الجمعة في “ المسجد المركزي” وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة فوريا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

May be an image of 1 person

فيما استقبل مفتي داغستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي داغستان الشيخ أحمد حاج أفندي عبد اللاييف الدكتور أسامة الأزهري، وذلك في مكتب فضيلة المفتي برئاسة الإدارة الدينية، بحضور الدكتور شهاب الدين حسينوف نائب المفتي والمتحدث الرسمي باسم مسلمي الداغستان في الخارج.

May be an image of 3 people and dais
May be an image of 5 people


 وخلال الزيارة، ألقى الأزهري كلمة في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب الذي انطلق تحت عنوان -المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان
والحوار بين الأديان- بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف .

وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.

May be an image of 9 people

 

وتستمر وجولات "الأزهري" حتى الآن حيث وصل أمس، جمهورية قرغيزستان قادما إليها من داغستان بعد انتهاء جولته فيها، واستقبله مفتي قرغيزستان الشيخ ضمير راكاييف، لحضور جلسة علمية يحضرها نائب المفتي الأول الشيخ سميع الله، والنائب الثاني للمفتي الشيخ حسن سيرغابايف، وعدد من أعضاء المجلس العلمي القرغيزي، على رأسهم فضيلة الشيخ جوروباي تشيرغازي الأزهري أحد نواب المفتي أيضا .
 

May be an image of 3 people

 

 

May be an image of 10 people, headscarf, dais and text

 

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية نشر صحيح الدين تصحيح المفاهيم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

ارتفاع عدد مصابى حريق جهاز مدينة 15 مايو إلى 12 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق