الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء أعمال التصحيح لأوراق الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

جانب من التصحيح
جانب من التصحيح

قال مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية بشمال سيناء، إن أعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية بدأت اليوم وتسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، مؤكدا أنه لا تهاون مع حقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة، وأن التأمين لمقر مركز التصحيح تحت سيطرة قوات الشرطة مع توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

من جانبه، أضاف مدير التعليم الابتدائى ومساعد رئيس مركز التصحيح للعلوم العربية شعبان هنو  في بيان اليوم الاثنين، أن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الابتدائية فى كل مادة يبلغ 675 ورقة ، وتم توزيعها على غرف التصحيح وفق التوزيع للمواد.

وبدروه، أفاد مدير إدارة الامتحانات والمساعد لمركز تصحيح الشهادة الابتدائية للمواد الثقافية ياسر النجار بأن عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الابتدائية يبلغ 115 مقدرا في مختلف التخصصات، وأن الجميع حضر دون تقصير، بالإضافة إلى الأشراف العام على الغرف من موجهى العموم للمواد لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة. 

كما صرح مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب حمد عبد العظيم عطية بأن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية تجري بدقة شديدة وتحت إشراف متخصص لكافة المواد والتعاون فى حقوق أبنائنا الطلاب حتى لايظلم طالب فى الحصول على درجاته.

من جهته، أشار مدير التعليم الأعدادي ومساعد رئيس مركز التصحيح للشهادة الاعدادية للمواد العربية والشرعية الدكتور جمال سلامة إلى أن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الاعدادية في كل مادة يبلغ 700 ورقة ، وتم توزيعها على غرف التصحيح وفق التوزيع للمواد ، لافتا إلى أن عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الاعدادية يبغ عددهم 160 مقدرا في مختلف التخصصات ، وأن الجميع حضر دون تقصير.. بالاضافة الى الاشراف العام على الغرف من موجهى العموم للمواد لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة.

وبدوره، قال مدير الأمن بالمنطقة الأزهرية أيمن مقبل إنه تم نقل كافة الأوراق من مقر الكنترول المركزي إلى مركز التصحيح تحت عناية شديدة وتأمين عالى المستوى، وتستمر أعمال التصحيح لمدة 4 أيام، وذلك لمراعاة الدقة والمراجعة اللازمة بعد التصحيح، وحفاظا على حقوق الطلاب فى كل ورقة.

التصحيح الابتدائية الإعدادية مقر التصحيح الكنترول

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