عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا المنصات الإلكترونية عقب اعتمادها رسميا منذ قليل من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بنسبة نجاح جاوزت الـ 84% وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام المحافظة وتم الاتصال هاتفيا بأوائل الطلاب لتهنئتهم على التفوفق الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادية 2023 بمحافظة البحيرة الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال موقع جريدة الدستور (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات بدقة حيث جاءت الخطوات كما يلي:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطالب في امتحانات الترم الثاني.

تحديد الشهادة الإعدادية.

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 في محاافظة البحيرة

بلغت نسب نجاح الامتحانات في الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة بالبحيرة 84% في حين بلغت نسب نجاح الإعدادية المهنية 76.44% ونسب نجاح الطلاب المكفوفين 93.3% ومدارس الصم والبكم 94.8% وذلك من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 112721 طالب وطالبة حيث نجح منهم نحو 94152 طالب وطالبة.

وتتلقي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة طلبات التظلم على المواد الدراسية للطلاب لمدة 15 يوم بمقر مركز التقينات الرياضي أمام مضرب الأرز بمدينة دمنهور عقب الإعلان عن فتح باب التظلمات.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة

عقب تفعيل الموقع وبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023 يتسأل الطلاب عن توزيع درجات المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي والتي جاءت كما يلي :-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

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