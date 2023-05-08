الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يؤكد ضرورة مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب

مدير تعليم اسكندرية
مدير تعليم اسكندرية

قال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، إنه يتم مراعاة الدقة التامة بتقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مؤكدًا دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وأكد أبو زيد - خلال تفقده اليوم الاثنين، لسير امتحانات النقل بعدد من مدارس المحافظة - انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي في يومها الثالث لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وشدد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، موجهًا مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وأضاف أن تعليم الإسكندرية جهز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.

وتفقد مدرسة أبو العز الحريري الإعدادية بإدارة وسط حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين، كما تفقد امتحانات مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية على فترتين.

كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة للشئون الفنية العسكرية، وتفقّد لجان كلية النصر للبنين EBS، مؤكدًا توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

الهواتف الذكية التربية والتعليم بالإسكندرية الابتدائية والإعدادية الجداول المعلنة الهواتف الذكي الرسمية لغات الرابع والخامس الابتدائي

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