الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في إدفو

خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل أبو زمام الحداد بالخريصاب، وآل عبد الرضى طه القنادلة. 

جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى، والشيخ إسماعيل على المعاون، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة. 

وحضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعبية. 

فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة آل عبد الرضى بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل أبو زمام الحداد وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل. 

وخلال كلمة محافظ أسوان التي ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الاجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء. 

وقدم تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة. 

خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
خصومة ثأرية بين عائلتين
أسوان الكفن صلح خصومة ثأرية إدفو عائلتين

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