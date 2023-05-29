مصرع طالبة وإصابة أخرى في دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم حادث مأساوي، حيث دهس قطار طالبتين أثناء خروجهما من لجنة الامتحان مما أسفر عن مصرع احداهن وإصابة اخرى حيث لقت الطالبة ميرنا أحمد حمدي سالم مصرعها إثر حادث قطار بعد خروجها من لجنة الامتحان وأثناء عودتها لمنزلها، كما أصيبت الطالبة إسراء محمد رزق سالم.

ويقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم عبد العليم جمعة وكيل المديرية و غادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم بخالص التعازي لأسرة الطالبة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.