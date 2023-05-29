الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالبة وإصابة أخرى في دمياط

قطار
قطار

شهدت محافظة دمياط اليوم حادث مأساوي، حيث دهس قطار طالبتين أثناء خروجهما من لجنة الامتحان مما أسفر عن مصرع احداهن وإصابة اخرى حيث لقت الطالبة ميرنا أحمد حمدي سالم مصرعها إثر حادث قطار بعد خروجها من لجنة الامتحان وأثناء عودتها لمنزلها، كما أصيبت الطالبة إسراء محمد رزق سالم.

ويقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم  عبد العليم جمعة وكيل المديرية و غادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم بخالص التعازي لأسرة الطالبة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

قطار دمياط أحداث دمياط طالبة

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