محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم ومستشفى الفيوم العام

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم بالفيوم، ويمثله الدكتور عبدالله محمد عقيلة مدير المركز، ومستشفى الفيوم العام ويمثلها الدكتور محمد مصطفى الدمرداش مدير المستشفى، بغرض توفير كميات كبيرة من أكياس الدم من خلال بنك الدم الإقليمي، تصرف مجاناً للمرضي المترددين على مستشفى الفيوم العام، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالله مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة، والدكتورة رحاب زيدان مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة علي تحقيق التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات المتاحة لصالح المواطن المصري، وبما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة.

وأضاف المحافظ، أن توقيع البروتوكول يأتي في الأساس لصالح المرضى، لأنه سيعمل على توفير كميات من صفائح الدم الكاملة تخدم المرضي المترددين على مستشفى الفيوم العام وأبناء المحافظة بالكامل.