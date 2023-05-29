الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: الاقتصاد البريطاني ضعيف للغاية وأدائه الأسوأ في أوروبا

بريطانيا
بريطانيا

قالت صحيفة "الجارديان" إن الاقتصاد البريطاني يمر بأسوأ حالاته وأنه الاقتصاد الأضعف والأسوأ أداءا في القارة الأوروبية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، إن الاقتصاد البريطاني الان يحتاج للتدخل للإنقاذ، لاسيما وأن  قرارات التقشف وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقرارات المالية الكارثية  ألحقت أضرارًا طويلة الأمد بالقدرة الإنتاجية لبريطانيا.

 - ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي

وقالت الجارديان إن أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أكدت أن التضخم انخفض في المملكة المتحدة، ولكن إلى 8.7%، أعلى قليلاً مما كان متوقعًا وأدى ذلك إلى رد فعل قوي في أسواق السندات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

وبحسب الجارديان تعرض الاقتصاد البريطاني لنفس الصدمات مثل الآخرين في جميع أنحاء العالم مثل وباء  كورونا وتأثير حرب أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء لكن أداء المملكة المتحدة كان أسوأ بكثير من منافسيها نتيجة نقاط الضعف الهيكلية طويلة المدى والخيارات السياسية الرهيبة.

وكانت المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على الخدمات المالية لدفع نموها المزدهر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تفاوت إقليمي كبير بين لندن والجنوب الشرقي وبقية البلاد وحجب هذا النمو الإنتاجية المنخفضة في القطاعات الأخرى والاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي ، والذي يغذيه الدين الشخصي مع عدم وجود استثمارات تجارية كافية وإنفاق على المهارات بحسب الصحيفة.

- "البريكست" جعل  من الصعب على الشركات النمو اقتصاديا

ومن خلال الزيادة الحادة في الحواجز أمام التجارة، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الصعب على الشركات البريطانية النمو من خلال الصادرات.

كما اتبعت بريطانيا العديد من السياسات  التقشفية ما بين التخفيضات العميقة في شبكة أمان الرعاية الاجتماعية، والخدمات العامة والبنية التحتية الوطنية التي لم تسبب فقط مشقة هائلة في الوقت الحاضر، ولكنها أضرت بالقدرة الإنتاجية طويلة الأجل للاقتصاد.

txt

بريطانيا تطلب من المتاجر كبح أسعار السلع الغذائية

 

وازداد التقشف سوءًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعب ومن خلال زيادة الحواجز التجارية بشكل حاد، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الصعب على الشركات البريطانية النمو من خلال التصدير وكان له تأثير سلبي كبير على النمو.

وأضاف هذا أيضًا إلى التضخم، حيث تشير إحدى الدراسات التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد إلى أنه كنتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنفقت الأسر البريطانية مجتمعة 7 مليارات جنيه إسترليني على فواتير الطعام الخاصة بهم أكثر مما كانوا سيفعلونه منذ ديسمبر 2019. 

txt

اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود.. ومخاوف من انهيار وشيك

الجارديان البريطاني انهيار القارة التقشف الاتحاد الأوروبي ارتفاع الاقتصاد البريطاني

الأكثر قراءة

ندوة عن التنمر في المجتمع الجامعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية فى الغربية

"تعليم الوادي الجديد" يعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

إلزام 327 جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.. 15 أغسطس

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله