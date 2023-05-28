بريطانيا تطلب من المتاجر كبح أسعار السلع الغذائية

ذكرت صحيفة تليجراف إن الحكومة البريطانية تدرس خططا لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات في المملكة المتحدة.

وبسؤال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط، قال لتلفزيون بي.بي.سي اليوم الأحد "ليس هذا ما أفهمه".

وأفادت تليجراف أمس السبت بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه "على أقل مبلغ ممكن".

وقال باركلي لتلفزيون بي.بي.سي "ما أفهم هو أن الحكومة تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم (أسعار) الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين".

التضخم يضرب بريطانيا

وتعاني بريطانيا من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19 بالمئة خلال العام الماضي.

وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر مثل تيسكو وسينسبري تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.

