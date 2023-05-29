الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

الحالة المرورية
الحالة المرورية

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، انتظام حركة المرور بمعظم المحاور والطرق الرئيسية للمحافظتين، مع وجود بعض الكثافات المتحركة في الذروة الصباحية اليوم، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة والتجمعات سيولة تامة في حركة المرور، حيث ظهر الانسياب المروري بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور  NA وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

 

وشهد شارع  فيصل انتظاما مروريا في الاتجاهين وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به، كما انتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

كما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو، كما ظهر انتظاما بحركة السير على الطريق الدائرى فى اتجاه نفق السلام والهرم، وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

 

وتواصلت السيولة المرورية، على أعلى محور ٢٦ يوليو فى الاتجاه من اكتوبر نحو ميدان لبنان والعكس، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

 

وكانت هناك بعض التباطؤات المرورية في الفترة الصباحية من اليوم بطريق الاوتوستراد من القلعة للدائري، ومن جامعة الازهر الي كوبري اكتوبر، ومنطقة كورنيش ماسبيرو حتي جاردن سيتي.

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