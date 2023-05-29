الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد استطلاع رأي المفتي.. اليوم النطق بالحكم على قاتل مدرس بمنشأة القناطر

المفتي
المفتي

تصدر بعد قليل الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، حكمها في إحالة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر، للمفتى، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

يصدر القرار بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مدرس به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

جنايات جنوب الجيزة قتل مدرس إنجليزي منشأة القناطر

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