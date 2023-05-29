الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوض الأمم المتحدة يدعو مصر لمواصلة فتح أبوابها أمام اللاجئين من السودان

فيليبو جراندي
فيليبو جراندي

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي مصر إلى مواصلة فتح أبوابها أمام اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في السودان.

كما دعا جراندي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم العاجل لجهود الإغاثة التي تقدمها السلطات المصرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ووكالات الإغاثة لهؤلاء الأشخاص الفارين.

جاء ذلك عقب زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق اليوم، للمعابر على الحدود المصرية السودانية بمرافقة محافظ أسوان والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، للتعرف على أوجه الاستجابة المختلفة التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع الأجهزة والوزارات والجهات المعنية والهلال الأحمر المصري منذ بداية أزمة السودان لمساعدة جميع الوافدين، سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة.

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