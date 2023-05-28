"خطة النواب": تعديلات قانون الدمغة لم تقترب من أسعار الخبز والسلع الأساسية

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن آخر تفاصيل تعديلات قانون الرسوم الجديدة على بعض السلع.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على زيادة موارد الدولة للمستحقين من برامج تكافل وكرامة.

وأضاف، لم نقترب من أسعار "العيش" والسلع الأساسية، ولكن على الرخويات والفواكه المستوردة وليس المحلية.

وأشار إلى أن زيادة رسوم التنمية خاصة بماركات عالمية ولا تؤثر على السلع الأساسية.

وتابع: "مش بنيجي ناحية الناس ولا السلع التي يستهلكها عموم المواطنين، وبعض الناس متعرفش الحاجات دي".

ولفت إلى أن زيادة رسوم التنمية ليست لها علاقة بالسلع المعمرة ولا تؤثر عليها بزيادة.