الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 308 قضايا مخدرات و137 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

الأمن العام
الأمن العام

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 137 قطعة سلاح ناري، و308 قضايا مخدرات، وتنفيذ 81604 أحكام قضائية متنوعة.

 كما تم ضبط 37 متهمًا هاربًا، وضبط 14 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 24094 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها .

قطاع الأمن العام قطعة سلاح ناري قضية مخدرات وزارة الداخلية مخالفة مرورية

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